البرلمان العربي ونظيره الأفريقي يتفقان على اتخاذ خطوات مشتركة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزًا رئيسيًا من مرتكزات الشراكة العربية الأفريقية، منوّهًا بموقف البرلمان الأفريقي وموقف الدول الأفريقية الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي عبر الاتصال المرئي مع رئيس البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا) فورتشين شارومبير.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات العربية الأفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، كما تطرق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) واقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.