البرلمان العربي يؤكد أهمية توسيع مجالات التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود

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أكد رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون مستقبلاً مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، من خلال بلورة خطط عمل وبرامج مشتركة حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها العسومي مع وفد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل؛ بمقر البرلمان العربي بالقاهرة جرى خلالها مناقشة كيفية التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، خاصةً فيما يتعلق بمسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفتح قنوات قانونية سليمة لمعالجة هذه المسألة في ظل ما يشهده العالم حالياً من موجات عالية من النزوح والهجرة.

واتفق الجانبان بحسب بيان للبرلمان، على استمرار تضافر الجهود خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود والمناطق الحدودية وتطوير قدرات الكوادر العربية المعنية بهذا المجال، ورفع الوعي المجتمعي المناهض لمسألة الهجرة غير الشرعية في ظل ما تتكبده بعض الدول من أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة احتضانها لملايين اللاجئين على أراضيها.