البرلمان العربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه المنطقة

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عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، لبحث عدد من الموضوعات منها تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الدول العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة للبرلمان.

ونوه العسومي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بمواقف جنوب أفريقيا، وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، معلنًا منح رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي – أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويسهمون في نصرتها -.

وشدد على ضرورة أن يتبع خطوة التوجه نحو محكمة العدل الدولية خطوات أخرى، موضحًا أن التعامل الدولي في غزة يجب أن يكون نقطة فاصلة لإعادة النظر في النظام الدولي الحالي وآلية اتخاذ القرار فيه.

وقال: إن الأوضاع في السودان واليمن وليبيا تحتاج إلى آليات وحلول عربية غير تقليدية، منتقدًا مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وما يسمى أرض الصومال باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان العربي يدعم قرار مجلس وزراء الخارجية العربية الأخير باعتبار مذكرة التفاهم هذه باطلة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في ختام كلمته، إلى مقاطعة كل القوى التي تدعم الاحتلال، مطالبًا الدول العربية بالوقوف صفاً واحداً أمام محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

شارك في الاجتماع أعضاء وفد مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عساف بن سالم أبو ثنين، وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الدكتورة مستورة الشمري.