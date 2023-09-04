البرلمان العربي يدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة الفقر

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دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز العمل الخيري وتوعية المواطن العربي بأهمية المشاركة في الأنشطة الخيرية، وتقديم يد العون للمحتاجين، لخلق مجتمعات أكثر تماسكًا وقادرة على مواجهة التحديات والنهوض بمستوى شعوبها.

وقال البرلمان العربي، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام: إن القضاء على الفقر بجميع صوره هو من أبرز التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، ولهذا وضعته الأمم المتحدة على قائمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة كافة أشكاله بالمنطقة العربية من خلال توطين ثقافة العمل الخيري بالمنطقة.

وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وما يقدمونه من مساعدات إنسانية للدول والشعوب التي تواجه ظروفًا حرجة تتطلب مد يد العون لها.