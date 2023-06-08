البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة البحرين ومقر إقامة سفيرها في الخرطوم

أعرب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سفارة البحرين ومقر إقامة سفيرها في العاصمة السودانية، عاداً أن هذه الاقتحامات والتعديات انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية وتمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

وجدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له، رفض البرلمان لجميع أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، داعياً السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

وطالب رئيس البرلمان، الأطراف السودانية بالوقف الفوري للصراع ووقف إطلاق النار، والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة بجدة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.