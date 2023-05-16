البرلمان العربي يدين تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب

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دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بشدة تعرض مبنى سفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وقال العسومي في بيان له اليوم، إن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية، وتوفير الأمن لها، واحترام حرمتها، معرباً عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوته إلى جميع الأطراف للاستجابة لدعوات التهدئة كافة، واللجوء إلى الحوار السلمي، والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.