البرلمان العربي يرحب بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق هدنة جديد

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رحّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق هدنة جديد لمدة أسبوع، معربًا عن أمله في أن يتم تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وثمن العسومي، في بيان له اليوم، جهود المملكة العربية السعودية الدؤوبة لحلحلة الأزمة السودانية وتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الأمن والهدوء والاستقرار إلى السودان.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالاتفاق والوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.