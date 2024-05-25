البرلمان العربي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويطالب مجلس الأمن بإلزام كيان الاحتلال بتنفيذها

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رحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات الاحتلال العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن البرلمان العربي، في بيان له مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وسعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، مبيناً أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لإطلاق النار والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.