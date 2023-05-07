البرلمان العربي يرحب بقرار استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية

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رحب البرلمان العربي، بقرار وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها ابتداءً من اليوم، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في ختام اجتماع دورته غير العادية برئاسة مصر التي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة تعد تطوراً إيجابياً وخطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي – العربي لحل الأزمة السورية، التي جاءت نتيجة جهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة، وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

ودعا البرلمان العربي، الجانب السوري إلى البناء على هذه الخطوة المهمة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.