البرلمان العربي يستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس

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استنكر البرلمان العربي، إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، عزمه نقل سفارة بلاده لدى “كيان الاحتلال الإسرائيلي” إلى مدينة القدس، مؤكدًا أن هذا الأمر مدان ومرفوض، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تُعد تعديًا سافرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد في بيان له اليوم، على أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع كيان الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفين، على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات كافة في مدينة القدس المحتلة.

ودعا البرلمان العربي الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الذي من شأنه ترسيخ واقع الاحتلال، وطالبه بالسير في نهج ومواقف دول أمريكا الجنوبية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه تخالف صراحةً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتُعد لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الأرجنتينية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.