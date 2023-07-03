البرلمان العربي يستنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

المناطق_متابعات

استنكر البرلمان العربي بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فضلًا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق.

ووصف البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وطالب بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.