البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

المناطق_واس

طالب البرلمان العربي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.