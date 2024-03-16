البرلمان العربي يطالب بضرورة وقف الحروب والصراعات المسلحة بالمنطقة العربية

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دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بضرورة وقف الصراعات والحروب في المنطقة العربية.

وشدد العسومي، في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام، على أن ما يحدث في قطاع غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب، فهي حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل.

ونوّه بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق إستراتيجيات ومبادرات تسهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا دعم البرلمان العربي وتضامنه مع هذه التحركات وضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.