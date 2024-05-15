البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

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أكد البرلمان العربي أن شعوب العالم أصبحت أكثر وعيًا ودفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بسبب المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يقوم بها كيان الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضي ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان في بيان اليوم في الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية للمدنيين العزّل في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة، التي تأذن لشريعة الغاب أن تسود وتقوض من قيمة ودور القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد البرلمان دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الثابتة والمشـروعـة التي لن تنال منها الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم وفي مقدمتها حق العـودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.