البرلمان العربي يناقش التصعيد الإسرائيلي الخطير تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه

المناطق_متابعات

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي؛ اجتماعًا اليوم لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الخطير من قبل الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه والمسجد الأقصى.

واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وتبني حملة لأجل فلسطين لدعم الخطاب الفلسطيني في المحافل الدولية، لكي يكون العام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

ووافقت اللجنة على عدد من القرارات لرفعها للبرلمان العربي في جلسته الخامسة المقرر عقدها السبت المقبل بالقاهرة بشأن دعم فلسطين وقضايا الأسرى، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.