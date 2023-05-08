البرهان: نشكر السعودية على استضافة المفاوضات التي تهدف لوقف القتال

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عبر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن شكره للمملكة العربية السعودية، على استضافة المفاوضات التي تهدف لوقف القتال.

وقال إن كافة الولايات في السودان خالية ممن يسموا أنفسهم قوات الدعم السريع، إذ أنهم ميليشيات متمردة، « هناك بعض الوطنيين من قوات الدعم السريع انضموا لقوات المسلحة وهم محل ترحيب».

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع تتواجد في وسط المواطنين، والمستشفيات، وفي مقار الشرطة، وفي المناطق الخدمية، فضلا عن وجودهم في مناطق الخدمات التي حرم منها المواطنين.

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: «لكن لا وجود لقوات الدعم السريع في مواقعهم العسكرية ولا وجود لهم في أي موقع عسكري، احتموا بالمواطنين، واحتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا بإذن الله».