“البروتينات” تُعزز التركيز

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توصلت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “آرهوس” الدنماركية، إلى أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين تعزز الشعور بالشبع والتركيز طوال اليوم.

ووجدت الدراسة المنشورة بدورية “Dairy Science” العلمية، أن تناول البروتين والحليب المخمر والشوفان في وجبة الإفطار، يرفع التركيز مقارنةً بالكربوهيدرات والدهون التي تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية.

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية في تناول وجبة الإفطار تساعد على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة في الأطعمة الأخرى، كما تقي من العديد من الأمراض مثل السمنة والسكري.