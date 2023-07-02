البريد السعودي “سُبل” يختتم مشاركته في موسم حج عام 1444هـ بخدمات نوعية لضيوف الرحمن

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اختتم البريد السعودي ( سُبل ) مشاركته لموسم حج هذا العام 1444هـ وبإشراف ومتابعة مباشرة من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي ( سُبل ) المهندس آنف بن أحمد أبانمي، حيث عملت سُبل بشكل استراتيجي ومتكامل بكافة خدماتها بين جميع القطاعات والإدارات بالتوائم مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال تواجدهم طوال موسم الحج، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

حيث قام البريد السعودي ( سُبل ) بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله، عبر فرق عمل مؤهلة ومتخصصة من موظفي سبل وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة الذين عملوا في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مع الحرص على سرعة وصول خدمات سبل على اختلاف الزمان والمكان.

وقام البريد السعودي ( سُبل ) في موسم حج هذا العام بخدمة 121 جهة حكومية من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن من خلال 45 موقعاً بريدياً وتوفير 53 سيارة لنقل طرود الحجاج، من خلال 566 موظفاً.

ومن الخدمات التي قدمتها ( سُبل ) خدمة “حج بلا حقيبة”، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث قامت سبل ببيع هذه السندات عبر منافذ البيع المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالشكل الأمثل.