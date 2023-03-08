البريد السعودي يستعرض خدماته خلال مشاركته في بيبان 23

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يشارك البريد السعودي “سبل” والشركات التابعة له، شريكاً مساهماً ضمن فعاليات ملتقى ومعرض بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحت شعار “فرص تصنع الريادة” والذي سيقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 13مارس الجاري.

وعبر جناحها المشارك، تستعرض “سبل” والشركات التابعة لها، منظومة خدماتها ومنتجاتها التي تساعد على نمو وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل: الناشر التجاري، وإكسبريس وعاجل، وكذلك خدمات اقتصادي وعالمي، ومنصة SMEs الإلكترونية.

كما تقدم “سبل”، خدمات التغليف والشحن لزوار باب السوق بالملتقى، عن طريق السيارة البريدية SPLGO، باعتبارها الجهة الرائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن كونها المشغل الوطني الذي يتميز بقدرات وإمكانيات ذات جودة فائقة جعلتها ضمن الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.

ويعد ملتقي “بيبان” أحد أهم المنصات الوطنية التي تسهم في تعزيز دور ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي | سبل الأستاذ فهد آل عبدالعزيز، أن المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تأتي تعزيزاً لمكانة المملكة كوجهة لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، إضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تسهم في تسريع الأعمال، وإبراز إسهام سبل في تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعم رفع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي، وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.