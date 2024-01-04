البريد السعودي يشارك في معرض الطوابع العربي الذي ينظمه البريد المصري في شهر يناير الجاري

المناطق – أحمد ماهر

يشارك البريد السعودي “سبل”، في معرض الطوابع العربي الذي ينظمه البريد المصري خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري، لاستعراض أبرز الطوابع البريدية مع الدول المشاركة والزوار.

ويدعو البريد السعودي كافة المهتمين بزيارة الجناح الخاص به في معرض الطوابع العربي للاطلاع على أبرز الطوابع البريدية المتميزة الصادرة من مؤسسة البريد السعودي “سبل”.

وسيقام المعرض في المكتب الرئيسي للبريد المصري في القاهرة بميدان العتبة في الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024، بمشاركة جهات بريدية مختلفة من كافة أنحاء العالم.