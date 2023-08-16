البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
– أخصائي دعم العملاء.
ملخص المهام الوظيفية:
– إدارة علاقات العملاء وتوقعاتهم من خلال تطوير عملية الاتصال.
– تقييم أداء الفرق للتأكد من الوفاء بالأهداف والمواعيد النهائية في الوقت المناسب.
– العمل كحلقة وصل بين العمليات التجارية ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لمساعدة أو جمع متطلبات العمل اللازمة.
– احتفظ بسجلات لمحاضر الاجتماعات وجداول الاجتماعات وملخصات المشروع والتحديثات.
– عقد اجتماعات مع فريق مراكز الاتصال بانتظام لمراجعة الاحتياجات والتحديثات.
– إنشاء تقارير دورية عن الأداء العام والأهداف المحققة.
– تحديد فرص التحسين والاستفادة منها بكفاءة.
– تحديد طرق مبتكرة لفهم احتياجات العملاء وزيادة رضا العملاء.
– ضمان رضا العملاء من خلال تقديم دعم ممتاز وحل المشكلات بكفاءة والتحسين المستمر.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف البريد السعودي سبل، عبر الموقع الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )