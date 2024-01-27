البريطاني دينيس يتوّج بالمركز الأول في أول أيام سباق فورمولا إي الدرعية 2024

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توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، البريطاني جيك دينيس سائق فريق أندريتي غلوبال بالمركز الأول في الجولة الثانية من الموسم العاشر في بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي 2024″، والتي تحتضنها المملكة على حلبة الدرعية التاريخية.

ووسط حضور جماهيري، انطلق السباق الذي ضم 22 سائقًا من 10 دول مختلفة، يمثلون 11 فريقًا عالميًا، وفيه تمكن البريطاني من خطف المركز الأول للسباق المثير، فيما جاء الفرنسي جان إيريك فيرن سائق فريق دي إس بينسكه في مركز الوصافة، واحتل النيوزيلندي نِك كاسيدي سائق فريق جاغوار تي سي إس المركز الثالث.

وكانت المرحلة التأهيلية للسباق التي أقيمت قبل الحدث الرئيس، قد شهدت معادلة الفرنسي جان إيريك فيرن سائق فريق دي إس بينسكه للرقم القياسي المسجّل لأكثر عدد من المرات في صدارة مراكز الانطلاق (16 مرة)، والذي يحمله السويسري سيباستيان بويمي سائق فريق إنفيجن ريسينغ.

وتستكمل المنافسات القوية غداً على حلبة الدرعية التاريخية (التي تستمد إضاءتها من تقنية (LED) الصديقة للبيئة)؛ بإقامة الجولة الثالثة من البطولة العالمية لسيارات فورمولا إي، إضافة إلى وجود العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة في موقع السباق، على أن تنتقل البطولة عقب ذلك إلى مدينة ساوباولو في البرازيل، والتي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي.