البسامي يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة ويتفقد الجاهزية الأمنية والمرورية

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رأس مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اجتماع قادة قوات أمن العمرة، بالعاصمة المقدسة حيث رحب في مستهل الاجتماع بالجميع ناقلا لهم تحيات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.

وأكد الفريق البسامي أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخرته القيادة، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.