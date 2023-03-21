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البسامي يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة ويتفقد الجاهزية الأمنية والمرورية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس 2023 - 5:16 صباحًا

المناطق-متابعات

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اجتماع قادة قوات أمن العمرة، بالعاصمة المقدسة حيث رحب في مستهل الاجتماع بالجميع ناقلا لهم تحيات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود.

وأكد الفريق البسامي أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخرته القيادة، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.

من جهة أخرى، تفقد مدير الأمن العام جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1444 هـ، وشهد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، شملت المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة، وآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس 2023 - 5:16 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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