البشرية على موعد مع أكثر المدافع سرعة ودقة.. إليك تفاصيل آخر مدافع الصين الكهرومغناطيسية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول آخر تحديثات الصناعات العسكرية الصينية.

وذكرت أنه بينما تتسارع دول العالم للهيمنة على السوق العسكرية، فإن الصين تحول أفلام هيوليود إلى حقيقة، باختراعها مدفع كهرومغناطيسي.

وبينت أن هذا المدفع قادر على إطلاق مقذوفات بسرعة ودقة عاليتين، تدخلانه التاريخ كأسرع مدفع على الإطلاق.

وأفادت بأن هذا المدفع قام بتسريع مقذوف يبلغ وزنه 124 كلغ إلى سرعة 700 كم في الساعة الواحدة.

وأوضحت أن المدفع الصيني الجديد يتميز بسرعات إطلاق أعلى وتكاليف أقل ووقت إعداد قصير.