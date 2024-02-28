البطولة التأهيلية لناشئين الريشة الطائرة تنطلق بالرياض

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انطلقت اليوم, البطولة التأهيلية لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الناشئين على الصالة المغطاة بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ولمدة 3 أيام, بمشاركة 13 نادياً من مختلف مناطق المملكة، وتضم البطولة التي تُلعب وفقاً لنظام الدوري من دوريين منافسات الفرق التي تشمل لقاءات الفردي والزوجي.

وأكد رئيس الاتحاد مقرن المقرن على أهمية البطولة كونها تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد التي يسعى من خلالها لنشر اللعبة لدى الأندية وزيادة عدد ممارسيها وإقامة البطولات التي تتيح للاعبين ممارسة اللعبة ضمن بيئة رياضية احترافية, كما أنها تركز على استكشاف المواهب ودعمها وتطويرها والتخطيط لضمّهم لصفوف المنتخب السعودي للريشة الطائرة.