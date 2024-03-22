البطولة الرمضانية للقطاعين الحكومي والخاص تواصل فعالياتها بعرعر

المناطق_الحدود الشمالية

تواصل البطولة الرمضانية للقطاع الحكومي والخاص فعالياتها بعرعر في نسختها الثالثة التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في الملعب الرديف بالمدينة الرياضية بعرعر.

وجمعت مباراة اليوم بين حرس الحدود والتجمع الصحي بالمنطقة ضمن الدور التمهيدي للبطولة انتهت بفوز الأول 2/0.

وتأتي البطولة تفعيلاً لمبادرات فرع وزارة الرياضة لتحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030 بزيادة عدد ممارسي الرياضة في المنطقة.

وقد أتمت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها للبطولة، التي أجريت قرعتها بحضور مساعد مدير فرع الوزارة بالمنطقة خميس رضيمان العنزي، وممثلي الفرق المشاركة.

ووجهت اللجنة الدعوة للجمهور لحضور فعاليات البطولة والاستمتاع بمشاهدة مبارياتها، كما رصدت اللجنة جوائز سحب يومية للجماهير الحاضرة.