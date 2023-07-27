البطولة العربية .. تاريخ عريق بمسميات مختلفة

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تستحوذ بطولات الأندية العربية على اهتمام عشاق كرة القدم على نطاق واسع منذ انطلاقتها للمرة الأولى عام 1982، تحت مُسمى “بطولة الأندية العربية أبطال الدوري”، التي أقيمت منها 17 نسخة، واستمرت حتى عام 2001م، حيث ظلت الإثارة حاضرة والتنافس قوي بين الفرق كافة؛ لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

وأقيمت النسخة الأولى عام 1982 في العراق، إذ حل فريق الشرطة العراقي في المركز الأول، ثم النجمة اللبناني وصيفاً والأهلي الأردني ثالثاً، ثم أقيمت النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 1984، ونجح فريق الاتفاق السعودي في التتويج باللقب، وجاء القنيطرة المغربي وصيفاً والرفاع البحريني بالمركز الثالث.

وعاد العراق ليحتضن منافسات النسخة الثالثة، عام 1985م، وتوج فريق الرشيد العراقي باللقب وحل اتحاد الحراش الجزائري وصيفاً ثم النجمة اللبناني بالمركز الثالث، وفي العام التالي أقيمت النسخة الرابعة في تونس، وتوج الرشيد العراقي باللقب للمرة الثانية على التوالي، وحل الترجي التونسي والهلال السعودي في المركزين الثاني والثالث بالترتيب.

ومجدداً اعتلى نادي الرشيد منصة التتويج باللقب في النسخة الخامسة عام 1987م بالمملكةة، متفوقاً على الاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني آنذاك، بينما استعاد الاتفاق السعودي اللقب في النسخة السادسة بالإمارات عام 1988م ، وجاء الأفريقي التونسي وصيفاً في الترتيب النهائي للبطولة.

واحتضنت المغرب منافسات النسخة السابعة عام 1989م، ونجح الوداد البيضاوي في التتويج باللقب بينما جاء الهلال السعودي وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثامنة في قطر عام 1992م بعد توقفها ثلاث سنوات، ونال الشباب السعودي كأس البطولة، وجاء العربي القطري في المركز الثاني.

ولعبت النسخة التاسعة في تونس عام 1993م، وتوج فريق الترجي حينها باللقب، فيما جاء الاتحاد السعودي وصيفاً، ثم وداد تلمسان الجزائري والقادسية الكويتي معاً في المركز الثالث.

واحتضنت المملكة وتحديداً في الرياض النسخة العاشرة عام 1994م، وتوج باللقب فريق الهلال السعودي، وحل مواطنه الاتحاد بالمركز الثاني، وحافظ الهلال على لقبه بعد عام واحد في النسخة الحادية عشرة في الرياض، بينما جاء الترجي التونسي وصيفاً.

وأقيمت النسخة الثانية عشرة في مصر، وتوج الأهلي المصري باللقب وقتها عام 1996م، فيما جاء الرجاء المغربي بالمركز الثاني، بينما لُعبت النسخة التالية من البطولة في تونس عام 1997م وتمكن الإفريقي التونسي من نيل اللقب.

ولعبت النسخة الرابعة عشرة في المملكة عام 1998م ونجح في التتويج باللقب فريق وداد تلمسان الجزائري، بينما جاء ثانياً نادي الشباب السعودي، الذي حقق اللقب في النسخة الخامسة عشرة التي أقيمت في مصر عام 1999، وجاء الجيش السوري وصيفاً، والسالمية الكويتي والأهلي المصري معاً في المركز الثالث.

وتوج الصفاقسي التونسي بطلاً للنسخة السادسة عشرة في المملكة عام 2000، بينما حل الجيش السوري بالمركز الثاني آنذاك، فيما اقتنص السد القطري لقب النسخة الأخيرة تحت هذا المُسمى على ملعبه في الدوحة بقطر عام 2001، فيما جاء مولودية وهران الجزائري في الوصافة.

وأقيمت 12 نسخة من البطولة تحت مُسمى “الأندية العربية أبطال الكؤوس” بين عامي 1989 و2002, حيث احتضنت المملكة منافسات النسخة الأولى عام 1989، وتوج الملعب التونسي باللقب، بينما جاء فريق الكويت الكويتي في المركز الثاني، ثم الرشيد العراقي ثالثاً.

وُلعبت منافسات النسخة الثانية من البطولة في الإمارات عام 1991م وحقق الأولمبيك البيضاوي المغربي الكأس، وجاء المقاولون العرب المصري وصيفاً، وعادت المملكة في عام 1993م، لتستضيف النسخة الثالثة من البطولة، واحتفظ الأولمبيك البيضاوي باللقب بينما جاء السد القطري وصيفاً، ثم الاتحاد السعودي والمستقبل المرسى التونسي بالمركز الثالث.

واستمر تألق فريق الأولمبيك المغربي وحقق اللقب الثالث على التوالي في النسخة الرابعة عام 1994م التي استضافتها قطر، متفوقاً على القادسية السعودي الوصيف آنذاك، بينما اقتنص الأهلي المصري الكأس في نسختها الخامسة التي أقيمت 1995م، في مصر، وفي نفس العام استضافت تونس النسخة السادسة وتوج بها الإفريقي التونسي، بينما اقتنص أولمبيك خريبكة المغربي اللقب في النسخة السابعة التي أقيمت بالأردن في العام الذي يليه 1996م.

واحتضن الإسماعيلي المصري منافسات النسخة الثامنة عام 1997، وتوج باللقب مولودية وهران الجزائري تلاه الشباب السعودي في المركز الثاني.

وأقيمت منافسات النسخة التاسعة في لبنان عام 1998م، واحتفظ مولودية وهران باللقب مجدداً متفوقاً على فريق الجيش السوري الوصيف، فيما توج فريق الاتحاد القطري بالكأس في نسختها العاشرة بالكويت عام 1999.

وتوج الهلال السعودي باللقب في نسختها الحادية عشرة عام 2000م، التي أقيمت بالرياض، بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني، فيما أسدل الستار على البطولة بهذا المُسمى في نسخة تونس 2002، التي توج بلقبها الملعب التونسي.

وأقيمت البطولة تحت مسمى كأس الأمير فيصل بن فهد مرتين سابقتين، خلال عام 2003، ولُعبت الأولى في ضيافة نادي الاتحاد السعودي بجدة، وتوج مواطنه الأهلي باللقب بينما جاء الأفريقي التونسي وصيفاً، أما النسخة الثانية فقد أقيمت في مصر، وتوج بلقبها الزمالك المصري، حل الكويت الكويتي بالمركز الثاني.

وأقيمت بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة) خلال 7 نسخ بين عامي 1995 و2001، وانطلقت للمرة الأولى في السعودية وتوج باللقب فريق الشباب السعودي، ولُعبت النسخة الثانية من البطولة في تونس عام 1996م، وتوج بها الترجي التونسي، بينما اقتنص الأهلي المصري كأس النسخة الثالثة في المغرب خلال العام التالي 1997م.

وحافظ الأهلي المصري على اللقب في النسخة الرابعة عام 1998م في تونس، بينما جاء الأفريقي التونسي وصيفاً له آنذاك، وتوج مولودية وهران الجزائري بلقب البطولة في نسختها الخامسة في سوريا خلال عام 1999م، فيما اقتنص الشباب السعودي الكأس في النسخة السادسة عام 2000م في الأردن.

وأسدل الستار على البطولة تحت هذا المسمى خلال نسخة سوريا عام 2001م، حين توج باللقب فريق الهلال السعودي، بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني.

وظهر مُسمى دوري أبطال العرب في 6 نسخ مختلفة بين عامي 2003 و2009، وأقيمت النسخة الأولى منها في موسم 2003-2004 بمشاركة 32 فريقاً من 17 بلداً، وتوج باللقب وقتها فريق الصفاقسي التونسي، بينما جاء الإسماعيلي المصري وصيفاً.

وأقيمت النسخة الثانية من دوري أبطال العرب بمشاركة 32 فريقاً من 17 بلداً أيضاً، ولُعبت المباراة النهائية في مدينة جدة وتوج باللقب فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2004 – 2005.

وتوج الرجاء المغربي باللقب في النسخة الثالثة خلال موسم 2005 – 2006، بينما نجح وفاق سطيف الجزائري في التتويج بالكأس الرابعة موسم 2006 – 2007، ليحافظ الفريق الجزائري على اللقب في النسخة الخامسة موسم 2007 – 2008، بينما جاء الوداد المغربي وصيفاً، فيما توج الترجي بالكأس السادسة والأخيرة تحت هذا المُسمى في 2008 – 2009، وحل الوداد في المركز الثاني.

وظهر مُسمى كأس الاتحاد العربي للأندية خلال مرة واحدة فقط، في النسخة التي أقيمت موسم 2012 – 2013، بمشاركة 22 فريقاً من 18 بلداً.

وأقيمت المباراة النهائية في الجزائر وتوج اتحاد العاصمة الجزائري باللقب، بينما جاء العربي الكويتي في المركز الثاني.

وأقيمت البطولة بمسمى البطولة العربية للأندية مرة واحدة أيضاً خلال نسخة عام 2017، وانطلقت البطولة بالتصفيات، بمشاركة 20 فريقاً من 18 بلداً، بينما لُعبت النهائيات بحضور 12 نادياً في مصر، وتوج الترجي التونسي باللقب وقتها بعد فوزه في المباراة النهائية على الفيصلي الأردني.

عقب ذلك أقيمت البطولة بمُسمى كأس زايد للأندية الأبطال خلال موسم 2018 – 2019، ونجح من خلالها النجم الساحلي التونسي في التتويج باللقب بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بمدينة العين الإماراتية، ليتحول مسمى البطولة بعد ذلك إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال خلال موسم 2020 – 2021، وتوج بلقبها فريق الرجاء المغربي باللقب بعد فوزه على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بالمغرب.

وفي الـ 13 من فبراير 2023 أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 نادياً.