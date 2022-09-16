البكيري يشيد بفكر إدارة الهلال.. خلقوا كوكب تاني ليهم

أشاد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بفكرة إدارة نادي الهلال في التوسع في مجال الاستثمار وإنشاء شركة عقارات بنفس اسم النادي يشير أن الإدارة من “كوكب تاني” تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب كبيرة من أجل توسيع مكاسب النادي.

وأضاف البكيري خلال لقائه مع وليد الإعلامي وليد الفراج ببرنامج “أكشن يا وليد” على قناة “أم بي سي أكشن” أن إدارة نادي الهلال وصلت لمرحلة من النضج الرياضي والإداري والاستمثاري على أعلى مستوى.

وتابع: أن الإدارة الحالية للهلال تجاوزت جميع الأندية في التوسع في الاستمثارات المختلفة وصنعت قارق كبير جدًا مع أي فريق آخر في المملكة.

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