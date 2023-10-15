«البلدية»: العمل بجدول الجزاءات المحدث.. اليوم

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تبدأ اليوم (الأحد)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطبيق جدول الجزاءات للمخالفات البلدية المحدث، التي تشمل مخالفات الأنشطة التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات المنشآت الصحية واللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات البيع، ومخالفات المباني.

وصنف الجدول الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: الأمانات الكبرى (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة)، والثاني الأمانات الأخرى (القصيم، حائل، الجوف، الطائف، عسير، تبوك، الباحة، الأحساء، جازان، نجران، الحدود الشمالية، حفر الباطن)، والثالث بلديات (فئة أ): (الخرج، ينبع، القطيف، خميس مشيط، عنيزة)، والرابع بلديات (فئة ب) ويشمل 20 بلدية، والخامس بلديات (فئة ج، د، هـ) وشملت 238 بلدية.

وتضمن تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم من حيث النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: متناهية الصغر 25%، والمنشآت الصغيرة 50%، والمنشآت المتوسطة 75%، والمنشآت الكبيرة 100%. وجاءت مخالفات ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي والشروع في البناء دون رخصة واستخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة الأعلى من حيث الغرامات، حيث بلغت 50 ألف ريال في التصنيف الأول للأمانات والبلديات، تلاها مخالفتا استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة وقفل الشوارع دون ترخيص، حيث بلغت غرامتها 30 ألف ريال، ثم مخالفات قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات، وعدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع، وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص لها، وبلغت غرامتها 20 ألف ريال، فيما جاءت مخالفة الكتابة على الجدران الأقل بـ100 ريال، ومخالفة القيام بأعمال ترميم مخالفة لما رخص لها 150 ريالاً، ومخالفة التدخين في المنفذ أو العربة بـ200 ريال.

يذكر، أن جدول الجزاءات اشتمل على 351 مخالفة تم تصنيفها حسب التأثير إلى نوعين: مخالفات جسيمة، وتضم 151 مخالفة، و200 مخالفة غير جسيمة.