“البلدية والإسكان” تنظّم معرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين)

المناطق_الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظّم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين) في مدينة الرياض، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وكذلك إقامة المنتدى الأول المصاحب للمعرض.

ويهدف المعرض والمنتدى إلى إبراز المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتسليط الضوء على النجاحات المحققة تحت مظلة برامج رؤية المملكة 2030 لتنمية المدن وزيادة كفاءتها وفق معايير برنامج جودة الحياة، أحد برامج الرؤية، وجعل ثلاث مدن سعودية ضمن مؤشر أفضل المدن قابليةً للعيش.

ويبرز المعرض انعكاس المشروعات على مدن المملكة وساكنيها، علاوة على استعراض أهم التجارب الناجحة والدروس المستفادة التي تحققت، واستشراف مستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في جميع مناطق ومدن المملكة، لتقليل الأثر البيئي للمدن وتعزيز سلامة السكان وحمايتهم من الكوارث.

ويتناول المعرض وجلسات العمل أهم التحديات التي تواجه تطوير مدن المملكة والحلول الإبداعية لها، بالإضافة إلى سبل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة ذات معيشة صحية، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير الأنظمة والسياسات واللوائح المنظمة لأعمال قطاعي العمل البلدي والإسكاني بما يضمن كفاءة وفعالية تقديم الخدمات وأتمتتها، من خلال تحديد آلية فعالة للتنسيق بين الجهات الحكومية المقدمة للخدمات لتسهيل رحلة سكان المدن في الحصول على الخدمات البلدية والسكنية.

ويتضمن جدول جلسات العمل عدداً من المحاور حول تأثير مبادرات الرؤية على مدن المملكة، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها ومدنها، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن، وسبل تطويرها وتحقيق التنمية الحضرية فيها، واستدامة البنية التحتية والخدمات البلدية، وتطوير المدن الذكية.