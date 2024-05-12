«البلسم» تحتفي بفريقها بعد إجراء 191 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية ناجحة في الأسبوع الأول من الحملة الطبية باليمن

المناطق_أحمد حماد

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، 191 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول أسبوع من البرنامج المنفذ خلال الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024 لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

واحتفلت جمعية «البلسم» بطاقهما الطبي من أطباء وممرضين وفنيين داخل مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن -الذي يستضيف الحملة الطبية للجمعية- وحضر الحفل ممثلين عن الحكومة اليمنية والقطاع الصحي.

وقال د. أحمد عبد العزيز مدير مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إنه رغم عناء السفر ومدة العمل الطويلة من الصباح حتى المساء والذي بدأ منذ اللحظة الأولى لوصول فريق «البلسم» الطبي، إلا أنهم تمكنوا من منح البسمة على وجوه المرضى وذويهم، وكذلك نقل خبراتهم بكل سرور إلى زملائهم في مستشفى الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف عبد العزيز أن الرحلة الطبية لجمعية «البلسم» إلى اليمن أعطت للمستشفى منعطفا جديدا، بحيث تتكرر مثل هذه الزيارات وتكون هناك برامج تدريبية في المستقبل لرفع مستوى الفريق الطبي العامل بالمستشفى.