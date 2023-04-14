قدمت هيئة فنون الطهي، البليلة أحد الأطباق المشهورة في مختلف المجتمعات.

ونشر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مكونات الطبق: “حبوب البليلة، الحمص المغلية، كما يقدم مع بهار الكمون والسلطة”.

وذكر، أنه من الأطباق المشهورة، حيث هناك مناطق يطلقون اسم البليلة على طبق تختلف عناصره عن البليلة المعروفة، وتقدم كمقبلات أو وجبة سريعة، فيما ينتشر بائعو البليلة بكثرة في الأحياء والحدائـق والأماكن العام ة وخاصة في رمضـان.

البليلة؛ طبق حاضر في كل زمان ومكان.#هيئة_فنون_الطهي pic.twitter.com/I4JZ078Xsi — هيئة فنون الطهي (@MOCCulinary) April 14, 2023

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