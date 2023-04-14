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البليلة.. طبق حاضر في كل زمان ومكان

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2023 - 5:41 مساءً
  • قدمت هيئة فنون الطهي، البليلة أحد الأطباق المشهورة في مختلف المجتمعات.

ونشر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مكونات الطبق: “حبوب البليلة، الحمص المغلية، كما يقدم مع بهار الكمون والسلطة”.

وذكر، أنه من الأطباق المشهورة، حيث هناك مناطق يطلقون اسم البليلة على طبق تختلف عناصره عن البليلة المعروفة، وتقدم كمقبلات أو وجبة سريعة، فيما ينتشر بائعو البليلة بكثرة في الأحياء والحدائـق والأماكن العام ة وخاصة في رمضـان.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 14 أبريل 2023 - 5:41 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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