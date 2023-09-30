البليهي: اليوم بداية الهلال.. وصالحنا الجمهور

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أعرب اللاعب علي البليهي مدافع الهلال عن سعادته بعد فوز فريقه على الشباب في المباراة التي جرت بينهما، مساء الجمعة، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، ليستعد الهلال صدارة الترتيب.

وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن اليوم هي بداية الهلال بعد فترة من التعثر والظهور بشكل باهت لم يرض الجماهير.

وأضاف أنهم كانوا يحتاجون لمباراة تكون قوية من أجل أن تعيدهم للمنافسة من جديد وتمنحهم الثقة الكافية، معربًا عن ثقته في مواصلة الانتصارات.

وأشار البليهي إلى أن هذا الفوز يمثل مصالحة للجماهير التي لم تكن راضية عن مستوى ونتائج الفريق في المباريات السابقة.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.