البنتاجون: حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” عادت إلى البحر المتوسط

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” عادت إلى البحر المتوسط، وكانت في مهمة تقضي بدعم أي عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.

ونفى مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز”، السبت، إعلان جماعة الحوثي عن الهجوم على حاملة طائرات أمريكية ووصفه بـ”الزائف”.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد قالت في وقت سابق اليوم، إنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانس ورلد نافيجيتور في بحر العرب.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي قال فيه مسؤول دفاعي في المكتب الإعلامي في عمليات سلاح البحرية في البنتاغون، إن حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور”ستغادر البحر الأحمر وتتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذا التحرك يأتي في إطار مهمة تقضي بدعم أي عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.

وحسب المصدر فإن الحاملة “روزفلت” في البحر الأحمر ستحل محل “آيزنهاور” في البحر الأحمر.