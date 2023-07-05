البنتاجون يشدد الرقابة على المعلومات السرية بعد واقعة التسريب

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء عزمها تشديد القيود على المعلومات شديدة السرية في أعقاب حادث تسريب مزعوم أدى لإلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل نيسان وتوجيه اتهام له في وقت لاحق بنشر وثائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراسل.

وعقب مراجعة استمرت 45 يوما، قال البنتاجون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين “رقباء على المعلومات السرية للغاية” وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخطط لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية.

ويواجه جاك دوجلاس تيكسيرا (21 عاما) من نورث دايتون في ولاية ماساتشوستس ستة اتهامات بالاحتفاظ عمدا بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها في يونيو حزيران.