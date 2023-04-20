البنتاغون: أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بقيمة 35.4 مليار دولار

وقال البنتاغون في بيان له، إن واشنطن قدمت إلى أوكرانيا مساعدات تقدر بـ 35.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، مشيرا إلى أن “إجمالي حجم المساعدات التي حصلت عليها كييف من واشنطن، منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض بلغ 36.1 مليار دولار”.