البنتاغون: “أيزنهاور” تغادر البحر الأحمر و”روزفلت” مكانها

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بعدما نفى مسؤول أميركي استهداف الحوثي لحاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن “دوايت أيزنهاور” غادرت مياه البحر الأحمر السبت، على أن تصل حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”، المتمركزة حالياً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، محلها.

“ثيودور روزفلت” مكانها

وقال رايدر في بيان، إن حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور” غادرت منطقة مسؤولية القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية وستبقى لفترة وجيزة في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية للقوات الأميركية،

وأضاف أنها بعد ذلك ستعود إلى الوطن عقب 7 أشهر من دعم الجهود الأميركية لاحتواء وحماية القوات في المنطقة.

وأكد رايدر أن حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” ستصل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذها عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانسورلد نافيجيتور في بحر العرب.

إلا أن مسؤولا أميركيا نفى الأمر، وأكد أن المسؤول أن إعلان الحوثيين الهجوم على حاملة طائرات أميركية “زائف”.

تأتي هذه التطورات وسط تزايد التوتر في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التي لها علاقة بإسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة.

توترات البحر الأحمر

وكانت جماعة الحوثي عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.