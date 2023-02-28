البنتاغون: إيران باتت تحتاج لـ12 يوماً لإنتاج قنبلة نووية

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” مساء الثلاثاء إن إيران أحرزت “تقدماً لافتاً” في برنامجها النووي منذ خروج الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد متحدث باسم البنتاغون إن “إيران كانت تحتاج لـ12 شهراً لإنتاج قنبلة نووية في 2018.. والآن تحتاج 12 يوماً”.

واعتبر البنتاغون أن روسيا لن تضغط على إيران للوصول لاتفاق نووي جديد بسبب علاقة البلدين التي باتت أكثر قرباً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

يأتي تعليق البنتاغون بعدما أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7% في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وقال التقرير: “أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60% في نوفمبر 2022 أو في أثناء استبدال أسطوانة التغذية”.

وأفاد التقرير السري للوكالة بأن المباحثات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر.

وبحسب التقرير واصلت إيران في الأشهر الأخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وذكر التقرير أن المخزون ارتفع مع 12 فبراير إلى 3760.8 كلغ مقابل 3673.7 كلغ في أكتوبر الماضي، بحيث تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق الاتفاق النووي.

ويأتي هذا التقرير قبل بضعة أيام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما يتوقّع أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران نهاية هذا الأسبوع.