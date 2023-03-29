البنتاغون يحذر من نقص الذخيرة التقليدية في حال اندلاع صراع عالمي

وقال ميلي في الجلسة التي تم بثها بموقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء: “أحد الدروس الرئيسية لأوكرانيا هو الاستهلاك المذهل للذخيرة التقليدية، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن صراع إقليمي محدود”.

وكشف ميلي أن “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر تعليماته بالتحقق من عمل المصانع العسكرية الحالية من أجل تحديد ما إذا كانت الحسابات التي ستبنى عليها طلبات التمويل صحيحة”. وأضاف ميلي أن الاهتمام الأكبر ينصبّ على إنتاج القذائف من عيار 155 ملم.