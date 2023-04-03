البنتاغون يكشف عن تفاصيل جديدة حول “المنطاد الصيني”

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صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة واثقة من فعالية الإجراءات المتخذة لحماية بياناتها الاستخباراتية من المنطاد الصيني الذي اخترق أجواء البلاد.
وقالت سينغ معلقة على المنشورات الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام حول أن السلطات الأمريكية تعمدت التقليل من حجم المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها بواسطة المنطاد الصيني: “نحن واثقون من فعالية الإجراءات التي اتخذناها، نحن ندرك أن هذا المنطاد كان مخصصًا للاستطلاع والإجراءات التي اتخذناها منعته من جمع المزيد من المعلومات من منشآتنا”.
ورفضت نائبة المتحدث باسم البنتاغون التأكيد على أن المنطاد الذي تم إسقاطه تمكن من نقل بعض البيانات التي تم جمعها في سماء الولايات المتحدة إلى بكين.
وقالت سينغ: “لا أستطيع أن أقول إنهم (الجانب الصيني) تمكنوا من نقل بعض البيانات إلى بكين، أنا ببساطة لا أملك مثل هذه المعلومات، ولست مستعدة لتأكيدها”.
وتمكن منطاد التجسس الصيني الذي حلّق عبر الولايات المتحدة من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومسؤول كبير سابق في الإدارة.
وقال المسؤولون الثلاثة لشبكة “NBC News” الإخبارية الأمريكية، إن الصين كانت قادرة على السيطرة على المنطاد، بحيث يصبح قادرا على المرور فوق بعض المواقع، ونقل المعلومات التي جمعها إلى بكين.