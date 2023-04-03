البنتاغون يكشف عن تفاصيل جديدة حول “المنطاد الصيني”

وقالت سينغ معلقة على المنشورات الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام حول أن السلطات الأمريكية تعمدت التقليل من حجم المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها بواسطة المنطاد الصيني: “نحن واثقون من فعالية الإجراءات التي اتخذناها، نحن ندرك أن هذا المنطاد كان مخصصًا للاستطلاع والإجراءات التي اتخذناها منعته من جمع المزيد من المعلومات من منشآتنا”.