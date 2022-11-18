«البنكرياس يأكل نفسه».. شاب بين الحياة والموت بسبب مشروبات الطاقة

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كاد شاب يفقد حياته بعد أن نقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إثر تناوله 12 مشروبًا للطاقة في أقل من 10 دقائق من أجل إبهار أصدقائه.

وكشف صيدلي القصة عبر موقع “يوتيوب”، حيث يشارك قصصًا عن المرضى الذين عالجهم هو وزملاؤه، ومن بينها قصة الشاب (جى إس)، وهو لاعب يبلغ من العمر 36 عامًا، والذي “لم يكن لديه أي أصدقاء” منذ طفولته.

ووفقًا لما ذكره برنارد هسو، الصيدلاني السريري عبر قناة “ChubbyEmu”، فقد تم إدخال الشاب إلى المستشفى وهو يعاني عددًا من الأعراض الغامضة، بعد أن أخبر الأطباء بأنه حاول على ما يبدو القيام بحركة “أسطورية” بتناول 12 مشروب طاقة لإبهار زملائه.

أعراض خطيرة

قال الدكتور هسو: “مباشرة بعد تناول جميع مشروبات الطاقة الـ 12، لم يشعر (جى إس) بأنه على ما يرام”، مضيفًا: “لإبعاد ذهنه عن كل شيء، بدأ ممارسة الألعاب”.

وبدأ الشاب يعاني من خفقان القلب، وهو ما عزاه إلى أنه ناتج عن مادة الكافيين، لكنه أصيب بألم في الظهر، لذلك تناول جرعة من الكحول، ثم تقيأ في حوض المطبخ وبدأ يشعر بتدهور أكبر، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

وانتظر الشاب ليوم واحد على الأقل ولكن بعد عدم قدرته على تناول الطعام أو الشراب، أدخل إلى الرعاية المركزة، حيث تقيأ على حذاء ممرضة.

واكتشف الأطباء في النهاية، أنه أصيب بالتهاب البنكرياس الحاد، حيث بدأ البنكرياس في “هضم نفسه” بسبب ارتفاع مستويات الكافيين والسكر والمواد الكيميائية الأخرى في مشروبات الطاقة.

وفقًا للدكتور هسو، فقد تم السيطرة على الحالة، بعد أن بدا الشاب أفضل ومستعدًا للعودة إلى المنزل. بعد جرعات من المضادات الحيوية والعلاج، وأصبح الحادث “دعوة للاستيقاظ” بالنسبة له.

مخاطر مشروبات الطاقة

طالب الدكتور هسو، بتوخي الحذر في تناول مشروب الطاقة، قائلاً: “يعرف معظم الناس أن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة عند استهلاكها بكميات كبيرة. إذا كان لديك واحدة من حين لآخر، وكنت شابًا وصحيًا، فربما لا تكون هذه مشكلة كبيرة. ولكن إذا بدأت في تناول عدة علب متتالية، من المحتمل أن تحدث أشياء سيئة”.

والتقط المعلقون بعض الدروس المهمة من المقطع. وقال أحد المستخدمين: “الدرس الكبير الذي يجب أن نتعلمه من العديد من مقاطع الفيديو هذه هو أن تخبر طبيبك دائمًا بما فعلته حتى لو كان محرجًا. الشعور بالحرج أفضل بكثير من الموت أو العيش بأضرار بالغة”.