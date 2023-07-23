البنك الإسلامي للتنمية يحصل على جوائز التميز في القيادة الحلال

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حصد البنك الإسلامي للتنمية جائزة التميز في القيادة الحلال، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الحلال العالمية للتميز، الذي أقيم بماليزيا.

ويأتي حصول البنك على الجائزة تقديرًا لمساهمته في دعم الابتكار والنمو والتطوير المستمر للنظام البيئي الحلال في 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى العالم، إضافة إلى مساهمة البنك الكبيرة في القطاع المالي الإسلامي.

يذكر أن “جائزة التميز في القيادة الحلال” برنامج جوائز سنوي يعترف بالأفراد والمنظمات التي تظهر القيم الأساسية لقيادة الفكر الحلال ، والابتكار التجاري ، وابتكار المنتجات ، والإنجاز التكنولوجي ، وإدارة رأس المال البشري من أجل نمو صناعة الحلال.