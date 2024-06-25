البنك الإسلامي للتنمية يشارك في أعمال المنتدى التنموي الثالث لصندوق أوبك للتنمية الدولية

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شارك البنك الإسلامي للتنمية اليوم، في أعمال المنتدى التنموي الثالث لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك تحت شعار ” التعاون من أجل التأثير” من أجل التوصل إلى تنمية مستدامة، وسبل دعم الدول النامية، والتحديات التنموية العالمية الحالية، بمشاركة عدد من البنوك والصناديق التنموية وأصحاب المصلحة، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا.

ويبحث المنتدى على مدى يومين, 3 محاور رئيسة: تشمل تعزيز القدرات المؤسسية، وسبل تسريع الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتطوير رأس المال البشري، من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية العالمية ومعالجة القضايا الملحة مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

وأكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، خلال مشاركته في المنتدى، أهمية الالتزام بتعزيز التعاون وإقامة شراكات قوية لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء وفي جميع أنحاء العالم، مشيراً الى أن قيادة المرونة والإنصاف في البنية التحتية يعد مفتاح التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور الجاسر: “سنواصل تعزيز تأثيرنا وزيادة التزاماتنا؛ من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية مع تعزيز قدرتهم على التكيف مع المناخ والأمن الغذائي والتجارة الدولية وتحسين كل من الخدمات الصحية والتعليمية”.