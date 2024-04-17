البنك الإسلامي للتنمية ينتهي من مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية في باكستان

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احتفل البنك الإسلامي للتنمية اليوم, من الانتهاء من مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية في باكستان أحد إنجازات ومشاريع البنك المقامة في باكستان التي تجسد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء والذي يجسد رؤية المجموعة لمستقبل أكثر خضرة وذلك بمقر البنك الرئيسي بجدة.

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية يوفر توليد الطاقة النظيفة بكمية إنتاج تقدر 2,862 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنوياً مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب النهوض الزراعي بري 6,773 هكتاراً لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش الفلاحين، إضافة إلى ذلك يدعم السد القدرة على مواجهة الفيضانات لتعزيز حماية المجتمعات والبنية التحتية ضد الفيضانات الموسمية.

ولا يقتصر هذا المشروع على تزويد المنازل والمزارع بالطاقة فحسب، بل يغذي الآمال في مستقبل مستدام ومزدهر.