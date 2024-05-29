البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي في المملكة 2.5% خلال 2024

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توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لـ المملكة بنسبة 2.5% في عام 2024 في أعقاب الانكماش الذي شهده عام 2023؛ مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، حيث تشير التنبؤات إلى تحقيقه نمواً بنسبة 4.8%.

المستجدات الاقتصادية في الخليج

وأوضح البنك الدولي؛ وفقاً لتقريره الصادر (عدد ربيع 2024) عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، تحت عنوان تقرير المستجدات الاقتصادية الخليجية حول تحسين جودة التعليم، إنه مع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشاً بنسبة 0.8% في عام 2024.

وأضاف البنك الدولي، أنه من المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9%.

نمو اقتصاد المملكة في 2025

وفي إبريل، الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل 2025 بنحو 1.7 % إلى 5.9 % وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي عند 4.2 %.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 % خلال العام الجاري بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وتوقع البنك أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في السعودية خلال عام 2024 بنسبة 0.5 %، موضحاً أنه تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8 %.