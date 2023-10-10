“صندوق النقد” يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4 % في 2024

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 2.8 في المائة إلى 4 في المائة.

وحسب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري.

وتعد توقعات عام 2023 أفضل من توقعات الحكومة السعودية البالغة 0.03 في المائة، لكنها أقل من توقعات 2024 البالغة 4.4 في المائة.

وذكر الصندوق أن خفض توقعاته لنمو 2023 يعود إلى خفض إنتاج النفط التزاما باتفاق تحالف أوبك+، فيما أكد على أن الاستثمار في المشروعات العملاقة يستمر في دعم القطاعات غير النفطية، لذا تبقى التوقعات لنموه قوية.