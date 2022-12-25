البنك السعودي البريطاني يُعلن عن إطلاق برنامج ساب لعلاقات العملاء المنتهي بالتوظيف.. قدم الآن

أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب” عبر موقعه الرسمي، عن إطلاق “برنامج ساب لعلاقات العملاء، المنتهي بالتوظيف” في مختلف فروع البنك، و تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام ساب بالاستثمار في تطوير المواهب و الكوادر السُّعُودية من الشباب والشابات، في القطاع المصرفي سعياً لتحقيق احد أهداف الرؤية لخلق وطن طموح.

نبذه عامة عن البرنامَج

يهدف برنامج ساب لعلاقات العملاء إلى توفير فرصة الدخول إلى قطاع الخدمات المالية للشباب والشابات السعوديين، ويسعى البنك لتوظيف حديثي التخرج من السعوديين والسعوديات “الحاصلين على درجة البكالوريوس”، لتطويرهم وتنمية مهاراتهم ليصبحوا “مساعدين مصرفيين” في فـــروع بنك ساب.

تفاصيل البرنامَج

سيعمل هذا البرنامج المخصص على تزويد متدربي ومتدربات برنامج ساب لعلاقات العملاء برؤية ثاقبة لأساسيات المعرفة المصرفية من خلال:

1-مزيج بين أنشطة التعلم الحضوري، الإلكتروني في القاعات الدراسية، والتدريب على رأس العمل، وتعزيز المهارات والقدرات السلوكية للمتدربين، وتبلغ فترة البرنامج الإجمالية ستة أشهر.

2-سيكون هناك شهرين من المحاضرات النظرية داخل القاعات الدراسية تركز بشكل أساسي على تطوير المهارات الشخصية، وستكون الأشهر الأربعة المتبقية من البرنامج من خلال التدريب على رأس العمل في الفروع.

مميزات البرنامج

يتميز بـ “عقد تدريبي لمدة 6 أشهر منتهي بعقد توظيف في حال النجاح في إكمال البرنامج، مميزات وظيفية تنافسية، التدريب النظري وعلى رأس العمل، وتأمين طبي حسب سياسة بنك ساب، أيام إجازة مدفوعة”.

شروط الالتــحاق

يجب أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية، وحديثي التخرج خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وحاصل أو حاصلة على درجة البكالوريوس، بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.5 / 4) أو (3.5 / 5)، ولديه الدافع لبناء مستقبل مهني في القطاع المصرفي، ويمتلك مهارات شخصية وتحليـــلية جيدة ومتمكن في مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين، ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم

للتقديم على برنامج بنك ساب للتدريب المنتهي بالتوظيف؛ عبر الموقع الرسمي للبنك، رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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