البنك المركزي السعودي وديوان المظالم يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني عبر برنامج “تنفيذ”

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وقّع معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم, اتفاقيّة الربط الإلكتروني بين الجهتين عبر برنامج “تنفيذ”، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.

ويسعى البنك المركزي من خلال برنامج “تنفيذ” إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ البنك المركزي السعودي، عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المظالم، وكذلك فرق العمل من الديوان والبنك لدورهم الفعّال في الإسهام بتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال استفادة الديوان من برنامج “تنفيذ”.

من جانبه، عبّر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عن شكره لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي، متمنيًا أن تسهم الاتفاقية في بلْورة تحقيق الأهداف المشتركة، مثمنًا لفريق عمل اتفاقية الربط الإلكتروني من البنك المركزي السعودي وديوان المظالم ما بذلوه من جهود.