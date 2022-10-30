المركزي السعودي يطرح “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” لطلب مرئيات العموم

أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمرارًا لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، التي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” خلال (15) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/FinanceContract/Pages/default.aspx .