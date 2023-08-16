البنك المركزي السعودي: 15 يومًا لاستقبال مرئيات العموم على مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي”

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة؛ كمبادرة من البنك المركزي السعودي لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في قطاع التمويل.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع ” قواعد احتساب معدل النسبة السنوي” على مدى (15) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطّلاع على مشروع القواعد من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية من خلال الرابط:https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/GoverningCalculationOfAnnualPercentageRate/Pages/default.aspx